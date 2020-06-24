شكرا لبحثكم عن خبر مجلس النواب اليمني ينعي البرلماني صالح باعشر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
توفي عضوا بمجلس النواب اليوم في محافظة حضرموت شرق البلاد.
وجاء وفاته بسبب الحميات المنتشرة في البلاد بعد ايام من اصابته.
ويدعى البرلماني الدكتور صالح باعشر عضومجلس النواب عن حضرموت.
وعبرت رئاسة مجلس النواب عن حزنها الشديد بوفاته بعد عطاء حافل بالخير.
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