شكرا لبحثكم عن خبر مجلس النواب اليمني ينعي البرلماني صالح باعشر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي عضوا بمجلس النواب اليوم في محافظة حضرموت شرق البلاد. وجاء وفاته بسبب الحميات المنتشرة في البلاد بعد ايام من اصابته. Advertisements ويدعى البرلماني الدكتور صالح باعشر عضومجلس النواب عن حضرموت. وعبرت رئاسة مجلس النواب عن حزنها الشديد بوفاته بعد عطاء حافل بالخير.

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