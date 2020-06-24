شكرا لبحثكم عن خبر جميل:هناك من جعل(الاصلاح)شماعة لتنفيذ مخططاته والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال أمين عام أمانة العاصمة اللواء عبدالغني جميل ان هناك من جعل حزب الاصلاح كشماعة لتنفيذ مخططاته كما قال.
وقال جميل في تغريدة له:اذا كنتم ضد الاصلاح فأبعدوا علم الاصلاح في سقطرى مش تزيلوا علم اليمن واستبداله بعلمكم.
وتابع جميل: جعلتم الاصلاح الذي ضحى بخيرة رجاله وفلذات أكباده في سبيل الدفاع عن كرامة اليمن شماعة لتنفيذ مخططاتكم الذي لا تخفى على احد.
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