شكرا لبحثكم عن خبر جميل:هناك من جعل(الاصلاح)شماعة لتنفيذ مخططاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال أمين عام أمانة العاصمة اللواء عبدالغني جميل ان هناك من جعل حزب الاصلاح كشماعة لتنفيذ مخططاته كما قال.

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وقال جميل في تغريدة له:‏اذا كنتم ضد الاصلاح فأبعدوا علم الاصلاح في سقطرى مش تزيلوا علم اليمن واستبداله بعلمكم.

وتابع جميل: جعلتم الاصلاح الذي ضحى بخيرة رجاله وفلذات أكباده في سبيل الدفاع عن كرامة اليمن شماعة لتنفيذ مخططاتكم الذي لا تخفى على احد.