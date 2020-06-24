شكرا لبحثكم عن خبر اليافعي:حزب الاصلاح بلاء على اليمن شمالا وجنوبا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم الاعلامي الجنوبي عادل اليافعي حزب الاصلاح اليمني وأكد انه بلاء على البلد. Advertisements وقال اليافعي:‏لاحظت أغلب الاصلاحيين يكتبون بمعرفاتهم : لا ننتمي لأي حزب وحزبنا هو الوطن وكل تغريداتهم تثبت عكس العنوان . وتابع اليافعي :هكذا سياسية الحزب الرئيسية :نحن مع اليمن والعمل عكس تماما . واختتم إبتلاء عظيم بليت به اليمن شمالا وجنوبا .

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