شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد قائد عسكري من قوات الانتقالي في معارك زنجبار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد قيادي ميداني تابع لقوات المجلس الانتقالي في مواجهات مع قوات الجيش يوم الثلاثاء قرب زنجبار. Advertisements وقالت مصادر ميدانية ان القائد صالح زين المشألي وهو اركان اللواء الاول دعم و اسناد توفي خلال مواجهات مسلحة مع قوات الجيش. ونقل المشألي الى مدينة عدن في محاولة لاسعافه لكنه توفي.

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