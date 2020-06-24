شكرا لبحثكم عن خبر تجدد المعارك في أبين بين قوات الجيش والإنتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت صباح اليوم الإربعاء المعارك في جبهات أبين بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي وسط تبادل القصف المدفعي بين الطرفين . Advertisements وأفادت مصادر محلية عن تبادل قوات الجيش والإنتقالي القصف المدفعي في الشيخ سالم والطرية وسمع دوي الإنفجارات إلى مدينتي زنجبار وجعار . ويأتي تجدد المعارك عقب 48 ساعة من إعلان السعودية وقف شامل لإطلاق النار في أبين بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي .

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