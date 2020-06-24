شكرا لبحثكم عن خبر تخفيض رواتب الوية العمالقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خُفضت رواتب الوية العمالقة بصورة مفاجئة وتتشكل الوية العمالقة من 14 لواء تتشكل من جميع المحافظات. وقالت صحيفة (عدن الغد) ان منتسبي هذه الالوية تسلموا هذا الشهر 900 ريال سعودي بدلا عن الف ريال سعودي فيما سبق. Advertisements وبحسب المصادر فانه سيتم تخفيض الصرفة اليومية للجنود من 2000 ريال يمني الى 1500 ريال يمني وتتوزع الوية العمالقة في الساحل الغربي الا ان بعضها انخرط في القتال الدائر في زنجبار مؤخرا.

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