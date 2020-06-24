شكرا لمتابعة خبر عن “السديس” يبارك للعميد “بدر بن سعود” بعد حصوله على الدكتوراه الثانية والأخير يرد بخطاب شكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، لصاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالإنابة حصوله على درجة الدكتوراه الثانية في علم المعلومات تخصص إدارة المعرفة ، وسأل الله له العون والتوفيق في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله والنجاح والتوفيق في أعماله.

فيما توجه العميد الدكتور بدر آل سعود بالشكر و التقدير لمعاليه على التهنئة مؤملا بان يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتها – ادام الله عزها- وقال بان معالي الشيخ السديس قدوة لهم في كل عمل يقومون به في المسجد الحرام وسأل الله ان يكتب لمعاليه التوفيق والسداد في خدمة بيته الحرام وقاصديه.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

Advertisements

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ويظهر في الخبر نسخة لخطابي التهنئة والرد عليها وذلك تمشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتي تقتضي التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.