شكرا لمتابعة خبر عن شــاهد بالصور : “زينب العلوان” تلفت الأنظار بإطلالة جديدة وترشيحها كأجمل فتاة خليجية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رشح متابعو حساب “We Heard Rumors” المختص بأخبار الفنانين والمشاهير ، “زينب العلوان” مشهورة سناب شات كأجمل فتاة خليجية .

وقال أحد المتابعين : “ايييه هذا الكلام الصحيح ، زينب العلوان أجمل مشهوره شفتها” .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف أخر : ” يالله على أني أشوفها حلوة وجمالها خارق لكن كلمة “أجمل” مو بمحلها ” .

وقالت مغردة : ” هذي اللي صح هاربة من صحن الحلويات ” .

وقال أخر : “صدقت هذي الأجمل وطبعا هذا رأي أحد الخبراء” .

وكانت زينب العلوان قد قالت في تصريحات سابقة ، أنها بحرينية الأصل وليست خليجية كما يدعي البعض عليها، كما رفضت اتهام البعض بتزوير عمرها وتاريخ ميلادها ، كما أوضحت أن والدتها مغربية الجنسية .