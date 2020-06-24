شكرا لمتابعة خبر عن للمغتربين اليمنيين "الجوازات السعودية".. تحدد عقوبات قاسية لعدم تجديد هوية مقيم "تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت المديرية العامة للجوازات إن عدم تجديد هوية مقيم يعرّض صاحبها للعقوبات موضحة أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

أشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه يمكن التأكد من سريان «هوية مقيم» عبر الدخول لمنصة أبشر ومقيم.

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وفي وقت سابق ردَّت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد المتسائلين حول انتهاء تأشيرة الخروج؛ وذلك عبر الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويقول السؤال: «انتهى تاريخ تأشيرة الخروج النهائي قبل ثلاثة أيام، فهل هناك طريقة لإلغاء التأشيرة بدون غرامة؛ لأنه ما نزلت غرامة بأبشر».

وفي ردها، قالت «الجوازات»: «عزيزي، تطبق غرامة انتهاء صلاحية التأشيرة بعد 60 يومًا يلزم سداد الغرامة لتتمكن من إتمام الإجراء».

وأجابت المديرية العامة للجوازات أيضًا عن سؤال أحد المستفيدين الذي سأل: «ما مدة تأشيرة الخروج والعودة لمغادرة المملكة؟»؛ حيث جاء الرد كالآتي: «بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة، إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، فصلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر.

أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».