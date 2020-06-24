شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : مصير الشرعية في كف عفريت 5 وزراء يباغتون الرئيس هادي ويرمون استقالتهم في وجهه ويكشفون امر خطير قلب الامور راسا على عقب..شــاهد! ( صورة + الاسماء ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتوالى الاستقالة من حكومة "معين عبدالملك" جراء صمتها المخزي من تطورات الاحداث في الساحة اليمنية وخسائرهاآ في جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي زادت من معاناة المواطنين.

وأعلن المهندس أوسان العود وزير النفط في الحكومة الشرعية استقالته اليوم مبرراً استقالته بأنه لا يشرفه البقاء في حكومة مسلوبة الإرادة.

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وقال العود في تغريدة له على تويتر "اعلن اليوم تقديم استقالتي من الحكومة رسمياً ولايشرفني البقاء في حكومة مسلوبة الادارة ومغيبة القرار وخارج الوطن في ظل تطورات تستهدف الثوابت الوطنية من السيادة اليمنية باحتلال المنشات النفطية ورفض تصدير النفط ودعم واضح للانقلاب في جزيرة سقطرى آ قبلة اليمن السياحية

وأضاف العود في تغريدة أخرى "المساعي العلنية لتمزيق الوطن وغياب موقف حكومي رافض، صريح ومعلن لتلك الأفعال والممارسات التي تقوض الدولة اليمنية من قبل دولة الامارات أوجبت ان اقدم آ استقالتي إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ولن نبقى شهود زور على تدمير وطننا بيد من وثقنا بهم لينقذونا وسنبقى جنود أوفياء للوطن" .

وأكد العود بأنه تقدم بكثير من التقارير الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن القضايا التي تعيق عمله وجهوده اهمها توقيف منشاة بلحاف من قبل آ الامارات ووعدوا بحلول لكن كلها مواعيد كاذبة احرجت الوزارة امام العالم حينما صرحت لوسائل الاعلام باستئناف التصدير وتشغيل منشاة بلحاف لتنصدم بحائط صد من الامارات.

واستقال وزير الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية، نايف البكري من منصبه، مرجعاً ذلك بسبب الأحداث الأخيرة في سقطرى وعدن.

واعلن البكري استقالته من منصبه في رسالة تداولتها و سائل اعلام محلية، وجهها للرئيس هادي معتبرا البقاء في منصب حكومي خيانة وطنية.

وأكد أن قرار استقالته يأتي تعبيرًا "عن موقفه الرافض لتلك الأعمال التي تقوم بها المليشيات المسلحة المدعومة اقليميًا للانقلاب على الدولة، والشرعية وتمزيق البلاد إلى أجزاء".

والاحد، قدّم وزير الصناعة في الحكومة الشرعية محمد الميتمي، الأحد، استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ احتاجًا على ما وصفه بـ"الصمت الحكومي تجاه ما يتعرض له البلد من تمزيق ومؤمرات".

والبكري هو الوزير الخامس الذي يقدم استقالته من حكومة معين عبد الملك بعد محمد الميتمي. حيث سبق، وقدم وزيرا النقل صالح الجبواني، والخدمة المدنية نبيل الفقيه، ونائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري، ووزير الدولة صالح الصيادي، اللذين قدما استقالتهم من الحكومة بسبب ما وصفوه بالتواطؤ الحكومي إزاء ما يتعرض له البلاد من مؤمرات، ومحاولات الانقلاب على الشرعية.