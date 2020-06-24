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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصير الشرعية في كف عفريت..5 وزراء يباغتون الرئيس هادي ويرمون استقالتهم في وجهه ويكشفون امر خطير قلب الامور راسا على عقب ( صورة + الاسماء )

2020/06/24 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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