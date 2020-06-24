شاهد صورة نادرة لولي العهد محمد بن سلمان في العشرينيات.. نسخة طبق الأصل من الملك سلمان..لن تصدق!

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في صغره. وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن سمو الأمير يشبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز . Advertisements ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصغر ولي عهد في تاريخ السعودية. ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

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