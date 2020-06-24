ورد الآن .. إنقلاب في المملكة السعودية بدءًا من هذا الموعد !

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عدن - ياسمين التهامي - قال خبير الطقس حسن كراني إنه بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية خط الاستواء تستعد أجواؤنا لانقلاب حراري، يصل إلى 50 – 56 م تحت أشعة الشمس بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو. وأوضح “كراني” أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الظل (46-50م) . وطالب كراني المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس. Advertisements بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية لخط الإستواء.. أجواءنا تستعد لإنقلاب حراري يصل 50_56م تحت أشعة الشمس إعتبارا من الجمعة 26 يونية حتى الثلاثاثاء 30 يونية.. بينما العظمى المتوقعة في الظل 46_50م.. فعلى الإخوة المواطنين تجنب التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

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