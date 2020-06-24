شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : حاكم سقطرى المعين من الامارات يردد صرخة الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون فيديو قصير للمدعو رأفت الثقلي المعين من قبل الامارات حاكما لسقطرى او ما يسمى رئيسا للادارة الذاتية في الارخبيل.

ويظهر الثقلي في الفيديو الذي يعود للعام 2015 وهو يردد الصرخة الحوثية على قناة المسيرة مادحا شعار جماعة الحوثي وايران. ونصبت مليشيات الانتقالي الثقلي حاكما في سقطرى عقب اقتحامها عاصمة المحافظة والسيطرة على المقار الحكومية يوم الجمعة الماضية.

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وظهر الثقلي يوم السبت في مكتب محافظ سقطرى رمزي محروس -الذي غادر اليمن الى عمان - شاكرا الامارات على ما تقدمه من دعم.

وكان الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي كشف في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر عن ان من قاد الهجوم الاخير على سقطرى هو رأفت الثقلي وقال انه تلقى تدريبات في الضاحية الجنوبية ببيروت.

ويكشف هذا التعيين لهذه الشخصية عن تخادم اماراتي ايراني، كما لم يستبعد متابعون ان يكون ضمن الاتفاقات التي توصلت اليها ايران مع الوفد الامني الاماراتي الذي زار طهران قبل فترة.