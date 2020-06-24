شكرا لمتابعة خبر عن اعلامي سعودي : الشرعية اليمنية عدو نفسها ومن الضروري تشكيل حكومة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير والمستشار الاعلامي السعودي ورئيس منتدى خبرة الدكتور أحمد الشهري ان الشرعية اليمنية عدو نفسها ومن الضروري اعادة هيكلة الحكومة الحالية.

واضاف أثناء مداخلته في برنامج بتوقيت عدن على قناة الغد المشرق، ان الوطن العربي يواجه ثلاثة مشاريع استعمارية توسعية خبيثة الاسرائيلي والفارسي والتركي.

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وتابع الشهري: "واطماع الاستعمار لدى هؤلاء بالوطن العربي كبيرة فالفارسي تمكن من العراق وسوريا ولبنان واليمن والتركي حاليا من خلال ما يقوم به في ليبيا واليمن يحاول استعادة ما يعتبرها ارث العثمانيين يقوم بذلك ويتجاهل الهزائم التي لحقت به في اليمن وليبيا وغيرها".

واوضح الشهري ان"افعال اردوغان ليست وليدة اللحظة بل حلم قديم يريد اعادته ولكنه لن يفلح، واستنكر الشهري من الجماعات التي تساهم في مساعدة المستعمر والطامع على بلدهم ففي اليمن الاخوان المسلمين حزب الاصلاح حاولوا في سقطرى تمكين الاتراك ولكنهم فشلوا ومصيرهم الفشل في اليمن والوطن العربي ككل".

وتحدث الشهري ايضا ان"نظام الدوحة عمل على ضخ الأموال لتدمير اليمن وذلك بعد كشف مخططهم وطردهم من التحالف العربي حيث سخر النظام الاموال والاسلحة والآلة الاعلامية في سبيل افشال وتشويه التحالف العربي في اليمن".

وتابع:"كما يسعى نظام الدوحة الى اطالة أمد الحرب وتمزيق الشعب اليمني عبر حزب التخريب المسمى الاصلاح هو حزب مع من غلب مع من يدفع له فمثلا حين وجدوا دعم وتمويل من اردوغان ذهبوا اليه واباحوا ماله من محرمات وذلك من أجل الحصول على الاموال والاسلحة".

ونوه الشهري الى ان الشرعية عدو نفسها بتمكين الاخوان منها ويجب إعادة صياغة تشكيل الحكومة من جديد .