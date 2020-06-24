شكرا لمتابعة خبر عن دبلوماسي يمني : تجاوب تركي مع دعوات تشكيل محور مواز للتحالف في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول دبلوماسي يمني ، على وجود ترحيب وتجاوب من الجانب التركي كبير بشأن إمكانية تدخل كطرف مباشر في الملف اليمني.

يأتي هذا التطور ، في أعقاب الجولات التي قام بها في الشرعية إلى إسطنبول منذ ديسمبر الماضي العام ، قدم التواسا إلى الحكومة التركية بتكثيف حضورها في الملف اليمني ، ودراسة إمكانية تدخلها في اليمن.

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وقال المسؤول (طلب التحفظ على هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الاعلام) ، إن هناك حاليًا جهود تركية قطرية مشتركة تدفع باتجاه تشكيل محور موازٍ للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

وبحسب للمصدر ذاته ، فإن الرئيس أردوغان هاتف أمير قطر تميم بن قبل أيام ، حيث ناقشا قضايا من بينها الملف اليمني وقضايا تتعلق بالمحور المضاد ،