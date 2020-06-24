شكرا لمتابعة خبر عن تعميم هام من البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن الى جميع محلات الصرافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه البنك المركزي اليمني بعدن تعميم تحذير لجميع محلات الصرافة في اليمن بموعد الدوام لشبكات الحوالات المالية المحلية وجاء فيه:

تعميم من البنك المركزي في عدن

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تعميم موجه إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية : بشأن دوام شبكات الحوالات المالية المحلية.

أحاط البنك بأن دوام العمل على تلك الشبكات يبدأ من [الساعة الثامنة والنصف صباحاً] ، وحتى الساعة [التاسعة ليلاً] ، خلال أيام العمل الرسمية للشركات ، ومن يخالف ذلك فسوف يتخذ ضده الإجراءات القانونية.