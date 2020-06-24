شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش الوطني : تحسم الجدل وتكشف ما الذي حدث في جبهة قانية بالبيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً شنته جماعة الحوثي في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء .

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً انتحارياً شنّته جماعة الحوثي صباح اليوم، في محاولة منها لتحقيق تقدماً بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل".

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واضاف " أن الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر جماعة الحوثي الهاربة من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية"..مشيراً الى أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات دقيقة تعزيزات تابعة لجماعة الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل..مؤكداً أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والارواح .

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً شنته جماعة الحوثي في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء .

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً انتحارياً شنّته جماعة الحوثي صباح اليوم، في محاولة منها لتحقيق تقدماً بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل".

واضاف " أن الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر جماعة الحوثي من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية"..مشيراً الى أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات دقيقة تعزيزات تابعة لجماعة الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل..مؤكداً أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والارواح .