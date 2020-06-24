الهيي #1620;ة العليا للادوية تنفذ نزولا ميدانيًا للسوق الدواي #1620;ي

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عدن - ياسمين التهامي - الهيئة العليا للادوية تنفذ نزولا ميدانيًا للسوق الدوائي

الثلاثاء|23|يونيو|2020

نفذت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية فرع تعز، اليوم الثلاثاء، نزولا ميدانياً إلى مخازن مستوردي وبائعي الأدوية والمستلزمات الطبية، والصيدليات الخاصة، والصيدليات داخل المنشآت الطبية الخاصة، بناء على قرار محافظ تعز أ. نبيل شمسان بتشكيل لجنة لتحديد إحتياجات السوق الدوائي في مدينة تعز.

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جديد اب برس

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وخلال النزول قال مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، فرع تعز د. محمد الصوفي أن الهدف من النزول الميداني، يأتي للتعامل بمسؤولية في ظل الظروف التي تمر بها تعز، خاصة مع تفشي جائحة كورونا، والحميات المنتشره.

وأكد على ضرورة توفير الأصناف والكميات وتوزيعها بعداله، حتى تكون في متناول جميع المرضى عند وصفها من قبل الأطباء، مشدداً على عدم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.



وأوضح أن عملية النزول الميداني مستمرة لمدة أسبوعين من تاريخ بدء العمل، لضبط السوق الدوائي، منوها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين.

وأشار إلى أن هناك لجنة أخرى مهامها التواصل مع الإدارة العامة، لإلزام المستوردين بتوريد حصة السوق الدوائي في مدينة تعز، ومحاسبة المخالفين وفريق آخر مختص في النزول للصيدليات والمختبرات.



الجدير بالذكر أن محافظ تعز أ. نبيل شمسان أصدر قرار بتشكيل لجنة لتحديد احتياجات السوق الدوائي في مدينة تعز، برئاسة د. محمد الصوفي مدير عام الهيئة، ومدير إدارة المختبر بالهيئة د. محمد سعيد، ومدير إدارة الكمبيوتر م. عبدالكريم شاهر، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة عبدالرحمن الدربي.