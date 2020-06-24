الهيي #1620;ة العليا للادوية تنفذ نزولا ميدانيًا للسوق الدواي #1620;ي

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عدن - ياسمين التهامي - الهيئة العليا للادوية تنفذ نزولا ميدانيًا للسوق الدوائي
الثلاثاء|23|يونيو|2020
نفذت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية فرع تعز، اليوم الثلاثاء، نزولا ميدانياً إلى مخازن مستوردي وبائعي الأدوية والمستلزمات الطبية، والصيدليات الخاصة، والصيدليات داخل المنشآت الطبية الخاصة، بناء على قرار محافظ تعز أ. نبيل شمسان بتشكيل لجنة لتحديد إحتياجات السوق الدوائي في مدينة تعز.
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جديد اب برس
وخلال النزول قال مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، فرع تعز د. محمد الصوفي أن الهدف من النزول الميداني، يأتي للتعامل بمسؤولية في ظل الظروف التي تمر بها تعز، خاصة مع تفشي جائحة كورونا، والحميات المنتشره.
وأكد على ضرورة توفير الأصناف والكميات وتوزيعها بعداله، حتى تكون في متناول جميع المرضى عند وصفها من قبل الأطباء، مشدداً على عدم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأوضح أن عملية النزول الميداني مستمرة لمدة أسبوعين من تاريخ بدء العمل، لضبط السوق الدوائي، منوها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين.
وأشار إلى أن هناك لجنة أخرى مهامها التواصل مع الإدارة العامة، لإلزام المستوردين بتوريد حصة السوق الدوائي في مدينة تعز، ومحاسبة المخالفين وفريق آخر مختص في النزول للصيدليات والمختبرات.
الجدير بالذكر أن محافظ تعز أ. نبيل شمسان أصدر قرار بتشكيل لجنة لتحديد احتياجات السوق الدوائي في مدينة تعز، برئاسة د. محمد الصوفي مدير عام الهيئة، ومدير إدارة المختبر بالهيئة د. محمد سعيد، ومدير إدارة الكمبيوتر م. عبدالكريم شاهر، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة عبدالرحمن الدربي.
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