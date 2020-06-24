شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏كل امرأة لها طريقة مختلفة في سهرتها مع زوجها...شاهد سهرة فاضحة ل "غادة عبدالرزاق" مع زوجها ..(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت في الفيديو مع زوجها في جو ليلي على أضواء النار واكتفت بتعليقها بالقلوب الحمراء.

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وتلقت تفاعلا كبيرا من متابعيها بالإعجابات والتعليقات جاء بعضها كالآتي :

ربنا يسعدك يا غادة ،،،،، منورين كتير بحبكم ،،،، الله عالاجواء الرومانسية.

وكانت غادة عبد الرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني للعام المقبل على شاشتها.

وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام في مسلسل "سلطانة المعز".