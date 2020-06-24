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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسومات تأيدية للمثيلة الجنسية تثير غضب الشارع في عمان "الأردن"...شاهد الصور. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت رسومات تؤيد المثلية الجنسية على جدارن في شوارع عمان ، غضب الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي .
ونشر رواد مواقع التواصل جدرايات ظهر عليها قوس قزح وصورة للناشطة المصرية سارة حجازي والتي اقدمت على الانتحار في كندا ، مطالبين الجهات الحكومية بمحاسبة المخالفين للقوانين والعادات الاردنية .
من جانبها أكدت امانة عمان أنها ستتعامل مع كل ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع الأردني، حفاظا على الثوابت الاسلامية والعربية.
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