شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏رسومات تأيدية للمثيلة الجنسية تثير غضب الشارع في عمان "الأردن"...شاهد الصور. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت رسومات تؤيد المثلية الجنسية على جدارن في شوارع عمان ، غضب الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر رواد مواقع التواصل جدرايات ظهر عليها قوس قزح وصورة للناشطة المصرية سارة حجازي والتي اقدمت على الانتحار في كندا ، مطالبين الجهات الحكومية بمحاسبة المخالفين للقوانين والعادات الاردنية .

من جانبها أكدت امانة عمان أنها ستتعامل مع كل ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع الأردني، حفاظا على الثوابت الاسلامية والعربية.

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