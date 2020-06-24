شكرا لمتابعة خبر عن بعد انسحاب قوات الجيش الوطني … خبير عسكري في الشرعية يدعو قبائل بني عبد ومراد لتوقيع اتفاق سلم مع الحوثيين وتجنيب بلادهم ويلات الحرب والدمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد انسحاب قوات الجيش الوطني … خبير عسكري في الشرعية يدعو قبائل بني عبد ومراد لتوقيع اتفاق سلم مع الحوثيين وتجنيب بلادهم ويلات الحرب والدمار

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