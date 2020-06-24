شكرا لمتابعة خبر عن قولو لشيطان الإمارات الكذوب .. لن تلاقو بعد حربي عافيه هكذا ختم رسالته الشاعر اليمني يحيى عبيد المطري الموجهة إلى ولي عهد أبوظبي ..شاهد بالفيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قولو لشيطان الإمارات الكذوب .. لن تلاقو بعد حربي عافيه هكذا ختم رسالته الشاعر اليمني يحيى عبيد المطري الموجهة إلى ولي عهد أبوظبي ..شاهد بالفيديو 2020/06/23 الساعة 11:21 مساءً (الخليج 365) رد سكرتير رئاسة الجمهورية سابقا مختار الرحبي عبر حسابه على تويتر برسالةمن الشاعر اليمني يحيى عبيد المطري إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تحمل كلمات قويه فيها الشاعر لخص أصالة اليمن واليمن اصل العرب وجعل رسالته تحت عنوان عاد من بعد الحرايب عافيه

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