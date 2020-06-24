- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لبحثكم عن خبر بالصور: تشييع مهيب لنجل وزير الدفاع محمود الصبيحي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
في موكب جنائزي مهيب شيعت مديرية المضاربة ورأس العارة اليوم النجل الأكبر لوزير الدفاع "السابق "الأسير اللواء الركن/ محمود الصبيحي، الفقيد الشيخ والشخصية الاجتماعية/عبد الولي محمود الصبيحي، يتقدمهم محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ احمد عبدالله تركي، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ عبدربه غانم المحولي و مدير القاعدة الإدارية بالمنطقة العسكرية الرابعة العميد/ علي الكود
وشقيق الفقيد / عبدالله محمود الصبيحي وإخوانه وقيادة السلطة المحلية والأمنية بمديرية المضاربة ورأس العارة والعديد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان والشخصيات الأكاديمية والعديد من القادة العسكرية ،
وقد وارى الثراء جثمان الفقيد الطاهر عقب الصلاة عليه في مسقط رأسه، منطقة "عزافة" بمديرية المضاربة ورأس العارة إلى مثواه الأخير ، بعد حياة حافلة بالعطاء وإصلاح ذات البين وسط أجواء مؤثرة وحزينة خلفها الفقيد في نفوس المشيعين وأبناء الصبيحة بكل شرائحها بشكل خاص .
هذا وقد تعرض الشيخ / عبد الولي محمود الصبيحي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020م لحادث مروري مؤسف في طريق رأس العارة اثناء ذهابه لتقديم واجب العزاء في وفاة الشخصية الاجتماعية والسياسية / عبد الوهاب طارش في عاصمة المديرية "الشط" حيث انفجر الإطار الخلفي للسيارة التي كانت تقله مما أدى إلى انقلاب السيارة ونقل على إثرها الى المستشفى الألماني وقد فارق الحياة ، بينما توفي أحد مرافقيه في الحال وإصابة آخر ووصفت إصابته بالمتوسطة وحالته مستقرة .
وبقلوب خاشعة نتوجه إلى الباري عز وجل بدعائنا الصادق بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله و ذويه ورفاقه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تشييع مهيب لنجل وزير الدفاع محمود الصبيحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.