شكرا لبحثكم عن خبر بالصور: تشييع مهيب لنجل وزير الدفاع محمود الصبيحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في موكب جنائزي مهيب شيعت مديرية المضاربة ورأس العارة اليوم النجل الأكبر لوزير الدفاع "السابق "الأسير اللواء الركن/ محمود الصبيحي، الفقيد الشيخ والشخصية الاجتماعية/عبد الولي محمود الصبيحي، يتقدمهم محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ احمد عبدالله تركي، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ عبدربه غانم المحولي و مدير القاعدة الإدارية بالمنطقة العسكرية الرابعة العميد/ علي الكود

وشقيق الفقيد / عبدالله محمود الصبيحي وإخوانه وقيادة السلطة المحلية والأمنية بمديرية المضاربة ورأس العارة والعديد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان والشخصيات الأكاديمية والعديد من القادة العسكرية ،

وقد وارى الثراء جثمان الفقيد الطاهر عقب الصلاة عليه في مسقط رأسه، منطقة "عزافة" بمديرية المضاربة ورأس العارة إلى مثواه الأخير ، بعد حياة حافلة بالعطاء وإصلاح ذات البين وسط أجواء مؤثرة وحزينة خلفها الفقيد في نفوس المشيعين وأبناء الصبيحة بكل شرائحها بشكل خاص .

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هذا وقد تعرض الشيخ / عبد الولي محمود الصبيحي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020م لحادث مروري مؤسف في طريق رأس العارة اثناء ذهابه لتقديم واجب العزاء في وفاة الشخصية الاجتماعية والسياسية / عبد الوهاب طارش في عاصمة المديرية "الشط" حيث انفجر الإطار الخلفي للسيارة التي كانت تقله مما أدى إلى انقلاب السيارة ونقل على إثرها الى المستشفى الألماني وقد فارق الحياة ، بينما توفي أحد مرافقيه في الحال وإصابة آخر ووصفت إصابته بالمتوسطة وحالته مستقرة .

وبقلوب خاشعة نتوجه إلى الباري عز وجل بدعائنا الصادق بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله و ذويه ورفاقه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .