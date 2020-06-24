شكرا لبحثكم عن خبر برشلونة يعبر مصيدة بيلباو بهدف راكيتيتش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حقق برشلونة، انتصارًا ثمينًا بهدف نظيف على ضيفه أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكامب نو، في إطار الجولة الـ 31 من عمر الليجا.

سجل هدف برشلونة الوحيد، الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 71.

ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

أول تهديد في المباراة، كان في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من أوناي لوبيز لاعب بيلباو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة.

وجاء الرد من برشلونة في الدقيقة الخامسة، بتسديدة من بوسكيتس، تصدى لها يراي مدافع بيلباو بالرأس.

وسدد ميسي كرة ضعيفة في الدقيقة 10، على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة أوناي سيمون حارس مرمى بيلباو.

وأهدر لويس سواريز، فرصة تسجيل الهدف الأول برعونة شديدة، حيث استلم كرة في منطقة الجزاء، وسدد بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 15.

وتلقى يراي لاعب الضيوف، كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد بالرأس لكن مرت الكرة بجانب مرمى تير شتيجن في الدقيقة 21.

واستمرت محاولات برشلونة لفك شفرات دفاع بيلباو، الذي تمركز بشكل جيد للغاية، وغلق المساحات، ليفشل لاعبو البلوجرانا في اختراق منطقته، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Advertisements

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل ميسي تمريرة مميزة لجريزمان في منطقة الجزاء، لينفرد بحارس بيلباو الذي تألق في التصدي لتسديدة اللاعب الفرنسي في الدقيقة 54.

وقرر كيكي سيتين مدرب برشلونة، الدفع بريكي بويج بدلًا من آرثر ميلو، ثم راكيتيتش وفاتي بدلًا من بوسكيتس وجريزمان، ولاحقًا أشرك برايثويت مكان سواريز.

ومن أول لمسة لفاتي فور مشاركته كبديل في الدقيقة 64، تلقى كرة عرضية من سواريز في منطقة الجزاء، وسدد بالرأس أعلى مرمى بيلباو.

ونجح راكيتيتش في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 71، حيث تلقى تمريرة من ميسي خلف دفاع بيلباو، وسدد بقوة أقصى يمين الحارس سيمون.

وكاد ميسي أن يُضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 88، بتسديدة صاروخية مرت بجانب القائم الأيمن لحارس بيلباو.

واستمرت محاولات البلوجرانا لمضاعفة النتيجة، حيث سدد أرتورو فيدال كرة تصدى لها سيمون حارس بيلباو، لترتد أمام فاتي الذي حرمه القائم الأيسر من التسجيل في الدقيقة 94.

ونجح برشلونة في تحقيق الانتصار الصعب، ليعود إلى طريق الانتصارات مجددًا، بعد التعثر أمام إشبيلية في الجولة الماضية، ويُشعل الصراع مع ريال مدريد على اللقب.





شاهد أيضًا: 5 نجوم ندم برشلونة على خسارتهم