شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. بعد القبض عليها: رحمة الغامدي اليمنية الاصل تعتذر للسعوديات بعد الإساءة لهن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت الجهات الأمنية بالمملكة “رحمة الغامدي” التي ظهرت في مقطع أساءت فيه للسعوديات، بعد أن تهجمت عليهم بطريقة غير مقبولة، مما استدعى تدشين هاشتاق “رحمة تستفز السعوديات”، وتضمن مطالبات بمعاقباتها، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وظهرت اليوم رحمة ومما يبدو أنها داخل إحدى المقار الأمنية عبر السناب شات وهي تقدم إعتذارها عن الخطأ الذي اقترفته بحق السعوديات، مطالبة الجميع بالعفو والصفح عنها، وبررت حديثها السابق بأنه جاء نتيجة اتهامها بأنها غير سعودية وتنتمي إلى اليمن.

وتشير مصادر إلى أن رحمة قد تعهدت بعدم العودة إلى الإساءة مرة أخرى، كما أن ظهورها سيكون محدود عبر السوشال ميديا.

وظهرت رحمة الغامدي في مقطع في مقطع فيديو عبر “سناب شات” استنكرت فيه هجوم السعوديات عليها وقولهم إنها يمنية وليست سعودية، حيث استفزت السعوديات بقولها: “طرق عن خشمكم أنتي وهي.. وكاتبة جنب اسمي رحمة كلمة الغامدي يعني كده طارقة عنكم أنا مأخذتها وأعلى ما في خيلكم أنتي وهو وهو سووه”.

وأردفت رحمة الغامدي قائلًة: “عادي أهم شيء إني عامل زي زيك بالسعودية توظفت في 3 محلات وأخذت إشراف على السعوديات طرق على خشمكم إنتي وهي، وبلغون قولوا رحمة الغامدي يمنية”