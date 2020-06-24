شكرا لبحثكم عن خبر شابة يمنية تستفز السعوديات بعد حصولها على جنسيتهن.. وتثير موجة من الغضب! (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت شابة يمنية مقيمة في السعودية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو "مستفز" للسعوديات.

وظهرت الشابة رحمة الغامدي، في بث مباشر عبر تطبيق "إنستغرام"، وبدا من حديثها أنها مستاءة من السعوديين وخاصة النساء، وسط سجال بينها وبين بعض من يشاهدونها، من خلال ردودهم عليها.

م. رائد الزهراني@raed_zh07

إلى السادة في @bip_ksa هذي الإنسانة تستفز المواطنين وتدّعي بسخرية أن السعوديات يعملن تحت إشرافها Advertisements المعذرة حاولت تجاهل المقطع وماقدرت

فيه كمية تعالي وسخرية من المواطنين#رحمه_تستفز_السعوديات 🔴🔴

إلى السادة في @bip_ksa هذي الإنسانة تستفز المواطنين وتدّعي بسخرية أن السعوديات يعملن تحت إشرافها



المعذرة حاولت تجاهل المقطع وماقدرت

فيه كمية تعالي وسخرية من المواطنين#رحمه_تستفز_السعوديات pic.twitter.com/sdY0A6xlia — م. رائد الزهراني (@raed_zh07) June 20, 2020 3,045 people are talking about this

وقالت في جزء من حديثها، إنها "تحمل الجنسية السعودية غصبا عن الجميع، وإنها مثلها مثل أي مواطن سعودي"، وأضافت متباهية بأنها سبق وعملت في 3 محلات كمشرفة على موظفات سعوديات.

وأثار حديثها غضبا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فدشن مغردون وسم #رحمة_تستفز_السعوديات، مطالبين وزارة الداخاية بالتدخل والقبض على رحمة بتهمة الإساءة لمواطنات المملكة، وسحب الجنسية منها.