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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكسر هجوماً حوثياً في جبهة قانية ويكبّدها خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً شنته مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء .
وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً انتحارياً شنّته المليشيا الحوثية صباح اليوم، في محاولة منها لتحقيق تقدماً بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل".
واضاف " أن الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر المليشيات الهاربة من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية"..مشيراً الى أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات دقيقة تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل..مؤكداً أن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والارواح .
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