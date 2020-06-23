الحكومة الشرعية تدين هجمات المليشيا الحوثية الصاروخية على المدن السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت الحكومة الشرعية بأشد العبارات تجدد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المدن السعودية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، ان هذه الهجمات تكشف حقيقة هذه المليشيات الإرهابية ومزاعمها عن السلام وتضعها على المحك امام الرأي العام الإقليمي والدولي.

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وأكدت الحكومة وقوفها بجانب الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأبيدها المطلق لحق المملكة في الدفاع عن نفسها ومواجهة الصلف الحوثي الإرهابي المدعوم من ايران، تؤكد الحكومة ان استمرار هذه الهجمات وبصورة متكررة ضد الاشقاء في المملكة يؤكد حقيقة هذه المليشيات التي باتت تعمل كذراع للحرس الثوري واداة من أدواته العابثة في المنطقة.

وأشار بادي إلى ان استمرار الهجمات ضد المدن السعودية يجلي الستار عن نوايا هذه المليشيات الاجرامية تجاه جهود السلام التي ترعاها الامم المتحدة، وهي الجهود التي لم تؤمن بها هذه المليشيات في أي يوم من الأيام، ولم تقابلها سوى بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ادانة هذه الاعتداءات والجرائم واجبار المليشيات الانقلابية على الكف عن استهداف المدن والمجمعات والمنشأت المدنية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية.