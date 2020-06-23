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اصابة مواطن ونجله جراء انفجار لغم زرعته المليشيا في مديرية عبس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

اصابة مواطن ونجله جراء انفجار لغم زرعته المليشيا في مديرية عبس

متابعات_ الخليج 365

أصيب مزارع وولده بإصابات خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهما لإنفجار لغم أرضى زرعته مليشيا الحوثي الإنقلابية، بعزلة بني حسن مديرية عبس بمحافظة حجة .

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وقال مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"أن لغما أرضياً من مخلفات الحوثيين، انفجر في سيارة المواطن محمد شوعي ساحلي واحد أبناءه أثناء عودتهما من مزرعتهما إلى المنزل، في قرية العقدة عزلة بني حسن المحررة التابعة لمديرية عبس.

 

واكد المصدر ان حالة المواطن محمد ونجله، خطرة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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