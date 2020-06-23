شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الفئات التي لها الأولوية في أداء الحج هذا العام.. ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، عن الفئات التي لها الأولوية لأداء فريضة حج هذا العام. وقال “بنتن” في تصريح لقناة “العربية”: “بالنسبة للسعوديين هناك فئات حدّدت ولهم أولوية: رجال الميدان من وزارة الصحة، ورجال الأمن العام أيضًا عملوا على التأكد من تطبيق جميع الاحترازات”. Advertisements وأضاف : “الحج لن يكون مفتوحًا لأي شخص، والجنسيات المختلفة سيتم تحديدها، والأشخاص الذين سيؤدون فريضة الحج ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية التي حددتها وزارة الصحة من قبل البعثات الدبلوماسية والسفارات ومكاتب شؤون الحجاج لهذه البلدان”.

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