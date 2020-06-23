شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون اسئتناف الدراسة في الجامعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، استئناف الدراسة الجامعية وعقد الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام الدراسي الحالي، والترتيب للعام الدراسي المقبل 2021-2020.

وحدد قرار صادر عن الوزارة الضوابط والإجراءات التنفيذية لاستئناف الدراسة وعقد الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2020-2019م والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

Advertisements

ومنتصف مايو الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين، تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الرسمية والأهلية لمدة شهر قبل أن تعلن تمديد القرار حتى عقب عيد الفطر.