أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 وهي كالتالي :

أمن مركز العليب يضبط 800 بندل قات مهربة https://www.elyamnelaraby.com/487069/ برنامج خط احمر يستعرض انتصار سقطرى وتهاوي الأطماع التركية (فيديو) https://www.elyamnelaraby.com/487085/ مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487088/ عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل موشح بالخوخة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487093/ القوات الجنوبية تحبط محاولات مليشياوية للتقدم في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/487097/ القوات المسلحة الجنوبية تحقق انتصارات عظيمه في أبين Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/487103/ كسر هجوم لمليشيا الإخوان في الطرية في أبين https://www.elyamnelaraby.com/487105/ مليشيا الحوثي تستهدف قرى المرازيق ومزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487109/ خروج حملة عسكرية لإزالة النقاط المستحدثة في المدخل الغربي لتعز https://www.elyamnelaraby.com/487110/ الإنتقالي يتهم الإصلاح بخرق وقف إطلاق النار في أبين https://www.elyamnelaraby.com/487126/ تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/487140/ جمال مُحسن يكشف خطة استعادة سقطري وإسقاط المخطط التركي https://www.elyamnelaraby.com/487142/

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