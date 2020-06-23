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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُحسن: المجتمع السقطري نسج واحد.. وإيران وتركيا "فشلة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن المجتمع السقطري نسيج واحد، على مدار سنوات كثيرة، ولا يوجد أى اختلاف بينهم، مُضيفاً أن جماعة الإخوان الإرهابية راهنوا على تمزيق هذا النسيج، لكنهم فشلوا، ثم حاولوا استخدام الآلات الإعلامية، عن طريق بيع الوهم للمواطنين، وتصوير تحركات خيالية، لكن أرض الواقع لم تري شئ.
وأضاف مُحسن، خلال برنامج خط احمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن هناك سبل لزراعة الأسلحة فى جزيرة سقطري، من قبل السفن الإيرانية، وتركيا، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، حيث حاولت تركيا بعد ذلك إدعاء أنشطة سياحية، لكنهم فوجئوا بأبناء جزيرة سقطري يقفون حائط صد.
ولفت رئيس تحرير الخليج 365، إلى أن سقطري ليس بها إرهابياً واحداً، حيث أنها خالة من الأسلحة والأنشطة الإجرامية.
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