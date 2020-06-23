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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتقالي أبين يناقش الموضوعات المتعلقة بإيرادات زنجبار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى العميد عبدالله أحمد الحوتري، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين بمكتبه اليوم الثلاثاء، معين علي محمد مدير إدارة الموارد المالية بمديرية زنجبار.
وناقش اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالإيرادات المالية الخاصة بمديرية زنجبار.
وأوضح مدير إدارة الموارد المالية في زنجبار أن المديرية لم تسلم إليها مواردها، حيث تحصل من قبل جهة أخرى وهي صندوق النظافة بالمحافظة بطرق غير قانونية.
وطالب مدير إدارة الموارد المالية في زنجبار من قيادة المجلس الانتقالي التدخل وحماية موارد المديرية وتسليمها إلى الجهة الرسمية
من جانبه دعا العميد الحوتري مالية زنجبار إلى الاستمرار بعملها وتحصيل مواردها وفق القانون من الجهات التابعة لها، موضحا أن قيادة المجلس الانتقالي ستلزم الجميع بالعمل وفق صلاحياته وعدم التدخل في عمل الجهات الأخرى حتى تستغل الموارد في صالح المديرية.
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