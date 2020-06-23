جمال مُحسن يكشف خطة استعادة سقطري وإسقاط المخطط التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن سقطري كانت تُعاني أشد المعاناة، كون جميع العاملين داخلها بمختلف القطاعات، من خارج سقطري، حيث أن أهلها ظلوا لا يستفيدون من أى شئ، على مدار عدد من السنوات، واصفاً ذلك بأنه “ظلم فاضح”.

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وأشار مُحسن، خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إلى أن جزيرة سقطري ظلت تابعة لعدن فترة، وحضرموت فترة أخري، ولم يكن لها الحق فى اعتبارها محافظة مُستقلة إلا فى 2014، مُضيفاً أن سقطري تأثرت بالكثير من الإعصارات، حيث تأثرت الجزيرة كثيراً، ولكن تم بناءها من جديد بدعم من التحالف العربي.

ولفت رئيس تحرير الخليج 365، إلى أنه لن يحمي الجزيرة إلا أبنائها، ومن هذا المنطلق قامت دولة الإمارات بتدريب أبناء الجزيرة وإعطائهم الأسلحة من أجل حماية أمن الجزيرة، حيث قابلت القوي السياسية هذا القرار بالموافقة والتشجيع.

وثمن مُحسن على الجهود المبذولة لاستعادة سقطري، مرة أخري، والسيطرة عليها من قبل أبنائها، وإسقاط المخطط التركي.