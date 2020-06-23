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عدن - ياسمين التهامي - كيف تعرف المراة الراغبة للجنس من تعابير وجهها؟



تكره الفتيات إظهار الإثارة الجنسية لأنهن يعتبرن هذا الأمر ضعفاً، لكن توجد ثلاث إشارات لا تستطيع الفتيات إخفاؤها وتظهر في كل الحالات تقريباً: أولاً، يزداد حجم الثديين، وهذا أمر واضح جداً عند الفتيات اللواتي يملكن أثداءً متوسطة وكبيرة الحجم، إذا لاحظت حدوث هذا الأمر يمكنك إلقاء بعض الدعابات الجنسية، تحب الفتيات التحدث عن الجنس بشكل غير مباشر. ثانياً، تجلس الفتاة بقربك وتحاول أن تلمس قدمها وركبتها بقدمك وركبتك، إذا فعلت هذا عليك أن تمثل كأن شيئاً لم يحصل وكأنك لا تشعر بالأمر، دعها تستمتع بملامستك وبالجلوس بقربك كما تستمتع أنت دون أن تشعرها بالإحراج. ثالثاً، تنظر بتمعن في عينيك وأنت تتحدث، تفترض أنها تفهم ما تقول لكن إذا وجهت لها سؤالاً مفاجئاً عن ما تتحدث عنه ستكتشف أنها لا تركز معك ولا تذكر معظم ما قلته لها للتو لأنها تتخيل أموراً أخرى حولك. في كل الأحوال إياك وأن تجعل الفتاة تعرف أنك مدرك لما تمر به وتعلم بأنها مثارة جنسياً لأن هذا سيطفئ رغبتها على الفور، دعها تظن أنك تعتبر أن كل ما تقوم به طبيعي حتى تتمكن من لعب لعبة المغازلة معك دون أن تشعر بالإحراج، وعندما تتأكد من أنها أصبحت مثارة جنسياً لدرجة كبيرة يمكنك البدأ بلمسها ولن تمانع الأمر على الإطلاق.

