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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أمر ملكي بإغلاق قناتي العربية والحدث بعد هذه الفضيحة





كشفت وسائل إعلام مغربية وصحفيون من مملكة الأردن عن قرار اتخذه ملك المغرب بطرد قناتي العربية وسكاي نيوز. وقال الصحفي الأردني عبدالله السحيم في تغريدة: تم التأكد من خبر قيام ملك المملكة المغربية بطرد قناتي العربية وسكاي نيوز ، بسبب مواصلة اشعالهما للفتن في البلاد ، وقد يتعدى غضب جلالة الملك لحد طرد سفراء بعض الدول . وأضاف: مواقف الهاشميين محترمة وتستحق الذكر والشكر ويا ليت تلحق باقي الدول بملك المغرب في هذا القرار. وحتى الآن لم تعلق السلطات المغربية أو إدارة القناتين عن تلك الأنباء المتداولة.





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