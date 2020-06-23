شكرا لمتابعة خبر عن ماذا حدث : الحوثيون يسيطرون على قانية في البيضاء ويحشدون باتجاه مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستميتون الحوثيين من اجل السيطرة على عزلة قانية بمحافظة البيضاء لتحقيق نصر معنوي عقب سيطرتها على ردمان وكذلك لتضييق الخناق على مأرب من الجهة الغربية.

وقالت مصادر ميدانية ان جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة صباح اليوم الثلاثاء الى جبهة قانية عقب الخسائر الثقيلة التي تلقتها خلال معارك اليومين الماضيين مع الجيش الوطني في ذات الجبهة.

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واكدت المصادر بأن جماعة الحوثي، في اليمن، تمكنت من السيطرة على جبهة قانية، اليوم الثلاثاء، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش والقبائل.

وقالت مصادر قبلية، إن جماعة الحوثي تمكنت من السيطرة على آل المطوع تحت قرية الجربان وسوق قانية بالكامل في مواجهات قتل خلالها 6 من المتحوثين بقذيفة هاون للجيش.

وبحسب مصادر قبلية، تمكنت جماعة الحوثي أيضاً من قطع الطريق الرابط بين قانية ومديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، ما أدى إلى حصار المقاتلين من بني عبد ومراد وبعض أبناء قانية وقطع الخط على أي إمدادات لمن لا يزالون في ميسرة الجبهة على امتداد الخط.

واتهمت المصادر قوات محور البيضاء بالتقاعس على مدى خمسة أيام والمعارك على أطراف قانية وامتنعت عن تعزيز أبناء القبائل بالأفراد أو السلاح.

واشارت المصادر ان جماعة الحوثي تجيش في الاثناء عناصرها بالاتجاه صوب قبائل مراد باتجاه مأرب.

ولفتت المصادر ان المعارك لا زالت محتدمة بعد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية جديدة الى جبهة قانية.