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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : بعد تطورات خطيرة ضد السعودية ..بيان طـــارئ من سلطنة عُمان !

أصدرت سلطنة عمان، اليوم ؛ بيانًا عاجلًا، بعد تطورات خطيرة تعرّضت لها السعودية في أقل من 24 ساعة، من جانب تنظيم الحوثي في اليمن الموالي لإيران. وأعربت سلطنة عمان، عن أسفها العميق لاستهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتي نجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.

ودعت السلطنة إلى العمل على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة في اليمنية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اعترض ودمّر صباح اليوم؛ صاروخًا بالستيًّا أطلقه الحوثي من صنعاء في الأراضي اليمنية تجاه العاصمة السعودية الرياض. وجاءت محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، بعد ساعات على محاولة "الحوثي" إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية، تمكن التحالف أيضًا من التصدي لها. ورفضت سلطنة عمان في عام 2015 الانضمام إلى التحالف الذي شكلته السعودية والإمارات لقتال الحوثيين في اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وطالبت باللجوء إلى الحوار وعدم الانجرار إلى الحرب.

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