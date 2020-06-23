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عدن - ياسمين التهامي - ظهور جديد للفنان ’’عادل امام‘‘ شاهد كيف أصبح شكله ومن الفنان الذي يقف بجواره(شاهد صورة) !

نشر الفنان حمدي ميرغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان عادل إمام، من كواليس مسلسل فلانتينو، بعد انتهاء التصوير.

وكتب ميرغني معلقا "الزعيم"، حيث من المقرر عرض مسلسل "فلانتينو" في شهر رمضان المبارك لعام 2020.

وتدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية الفنان عادل إمام ويدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

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جديد اب برس

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مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام وداليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.