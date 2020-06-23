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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : بعد اختفاءه لمدة طويلة .. ‘‘تركي آل الشيخ‘‘يظهر في تغريدة يوجه فيها رسالة مؤلمة ويكشف عن سبب إختفائه ؟!"شاهد"

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، القلق بعد تعليق حول مرضه.

وقال "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لازلت في صراع مع هذا المرض اهزمه جوله ويهزمني جولات". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وتابع :" لكني لازلت واقف على قدمي ولن ادير ظهري له ولن استسلم ليس تشبثا بالحياه ولكني لا احب الهزيمه وربنا معايا"

وتمنى متابعيه الشفاء العاجل له.

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