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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام الى كل ابناء اليمن الراغبين بالسفر الى امريكا .. هذه قائمة تفصيلية بالتأشيرات التي اوقفها ترامب !
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الاثنين ، تعليق دخول عاملين أجانب محددين إلى الولايات المتحدة حتى نهاية العام الجاري ، في خطوة قال البيت الأبيض إنها ستساعد اقتصاد البلاد الذي تلقى ضربة قوية بسبب جائحة كورونا .
وكان إصدار التأشيرات على اختلاف فئاتها ، قد تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد . وفي ما يلي تأشيرات العمل المعنية بالقرار الجديد والذي رافقه قرار بوقف منح بطاقات الإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) حتى نهاية 2020 .
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جديد اب برس
H-1B
تمنح الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة H-1B كل عام للعمال من ذوي "المهارات العالية"، وكثيرا ما يتعلق الأمر بوظائف في قطاع التكنولوجيا . وتصل مدة صلاحية هذه التأشيرة إلى ستة أعوام .
وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت وزارة الخارجية 188 ألفا و123 تأشيرة H-1B شملت من تقدموا بأول طلب للحصول عليها وكذلك من طلبوا تجديدها .
وكان حوالي 131 ألفا و549 ممن حصلوا على هذه التأشيرة من حملة الجنسية الهندية، وبعدهم 28 ألفا و483 من الصين .
وفي مايو 2020، تم إصدار 142 تأشيرة H-1B ، مقارنة بـ13 ألف و678 في مايو 2019 ، وفق بيانات الوزارة .
H-2B
تأشيرة H-2B خاصة بالعمال الموسميين في القطاعات غير الزراعية. وتصدر الولايات المتحدة 66 ألفا من هذا التأشيرة كل عام، لكنها تمنح تأشيرات إضافية بناء على الطلب .
في العادة، تصل مدة صلاحية هذه التأشيرة إلى ثلاث سنوات ، وهي شائعة في قطاعات التصنيع الغذائي والفنادق وتصميم وتزيين الحدائق .
وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت وزارة الخارجية 97 ألفا و623 تأشيرة H-2B ، شملت من تقدموا بأول طلب للحصول عليها وكذلك من جددوا تأشيراتهم .
وكان بين الحاصلين على هذه الفئة من التأشيرات 72 ألفا و339 من المواطنين المكسيكيين.
H-4
هذه التأشيرة خاصة بأزواج وأطفال من حملة تأشيرات من فئات H-1B وH-2B .
وفي حين لا يتطرق القرار الرئاسي إلى المستفيدين منها بشكل واضح ، إلا أنه يقيد دخول "أي أجنبي يرافق أو يسعى للالتحاق" بحملة H-1B وH-2B .
وتعكس صلاحية هذه التأشيرة فترة صلاحية تأشيرة H-1B أو H-2B .
وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت وزارة الخارجية 125 ألفا و999 تأشيرة H-4 . وكان حوالي 106 آلاف و162 من المستفيدين منها مواطنين هنود ، تلاهم 5701 من الصينيين .
J-1
تتعلق هذه التأشيرة بالتبادل الثقافي والدراسي.
ويطبق القرار الجديد على حملة J-1 "المشاركين في تدريب (مهني) ، التدريس ، المدربين في المخيمات الصيفية ، الـau pair وهم العمال الأجانب الذين يشاركون في أعمال المنزل والاهتمام بالأطفال مقابل السكن والمأكل ، أو برامج السفر للعمل الصيفي" .
هذه التأشيرة تصل مدة صلاحيتها إلى سبعة أعوام ، اعتمادا على طبيعة البرنامج ولا يوجد حد سنوي أقصى لعددها .
في السنة المالية 2019 ، أصدرت الخارجية 353 ألفا و279 تأشيرة J-1 ، لمن تقدموا بأول طلب للحصول عليها وكذلك من جددوا تأشيراتهم .
وكان حوالي 39 ألفا و920 ممن حصلوا على تأشيرة J-1 من الصين ، وبعدهم 18 ألفا و349 من مواطني بريطانيا وأيرلندا الشمالية ، و17 ألفا و591 من الألمان .
J-2 هذه التأشيرة خاصة بأزواج وأطفال حملة J-1 وتعكس مدة صلاحيتها فترة صلاحية تأشيرة J-1 .
وقد أصدرت وزارة الخارجية 38 ألفا و282 تأشيرة J-2 في السنة المالية 2019 ، استفاد منها أكثر من 10 آلاف مواطن صيني .
L-1
تخص هذه التأشيرات موظفي شركات متخصصين ورفيعي المستوى. وتصل مدة صلاحية تأشيرات L-1 إلى سبع سنوات ولا يوجد حد سنوي أقصى للعدد الذي يصدر منها .
وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت الخارجية 76 ألفا و988 تأشيرة من فئة L-1 ، وكان حوالي 18 ألفا و354 من المستفيدين من حاملي الجنسية الهندية ، تلاهم 5902 من المواطنين البريطانيين والأيرلنديين الشماليين ، وبعدهم 5295 من البرازيليين .
L-2
تأشيرات L-2 خاصة بأزواج وأبناء حاملي L-1 ، وتستمتر صلاحيتها إلى حين نهاية صلاحية التأشيرة الرئيسية .
وفي السنة المالية 2019، أصدرت الولايات المتحدة 80 ألفا و720 تأشيرة من فئة L-2 .
وكان 23 ألفا و169 ممن حصلوا عليها من الهنود وبعدهم 7143 من البرازليين .
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