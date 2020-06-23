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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: سلطنة عمان تصدر بياناً هاماً بشأن استهداف السعودية بصواريخ وطائرات مفخخة.. والمملكة تطلق هذا الوصف على البيان !

أصدرت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء ، بيانًا هاما بشأن الاستهداف الأخير الذي تعرّضت له السعودية من قبل جماعة الحوثي. وأعربت سلطنة عمان، عن أسفها العميق لاستهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتي نجران وجيزان اعترضتها قوات التحالف.. وجاءت محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، بعد ساعات على محاولة الحوثيون إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية، تمكن التحالف أيضًا من التصدي لبعضها..

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جديد اب برس

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ورفضت سلطنة عمان في عام 2015 الانضمام إلى التحالف الذي شكلته السعودية والإمارات لقتال الحوثيين في اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وطالبت باللجوء إلى الحوار وعدم الانجرار إلى الحرب.. وذكرت مصادر دبلوماسية سعودية مقربة من السفير السعودي، أن الأخير وصف بيان مسقط بالمراوغ..

واضاف كان يجب ان يكون البيان تضامني ويعبر عن استنكار السلطنة وليس التعبير عن أسفها.

يذكر أن التحالف لم يحقق أي أهداف من أهداف عاصفة الحزم المتمثلة بإنهاء انقلاب الحوثي وإعادة الشرعية اليمنية إلى العاصمة صنعاء والحفاظ على وحدة وسلامة اليمن رغم مرور أكثر من خمس سنوات، على دخوله الحرب في اليمن .