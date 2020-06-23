‏نجم سعودي بعد أن استمتع مع الشابة القاصرة موثقا كل شيء بالفيديو...انتشر الفيديو في حين غفله (شاهد الفيديو).

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏انتشر فيديو جديد لنجم مواقع التواصل الاجتماعي ​سعود المطيري​ واتهم فيه باستغلال فتاة قاصر لتصوير مشاهد وصفت بأنها خادشة للحياء ومخلة للاداب. وظهر سعود في الفيديو المتداول مع الشابة القاصر وهو يعانقها وكأن هناك علاقة تجمعهما وهذا ما أشار اليه النشطاء خلال البث المباشر. أما الشابة الصغيرة فيبدو انها كانت تستمتع برفقة سعود ولم يكن لديها اي مشكلة في تصوير هذا الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تستند على كتفه وتغني بطريقة وتقوم بحركات دلع واغواء حسب ما قال البعض. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون العقيد "معتز" نجم مسلسل"باب الحارة" ..شاهدو ماذا فعل تنظيم داعش بزوجته لانها فاتنة الجمال ..(صور) • تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد • هل تخيلتم شكل ابنة الفنانة احلام .. شاهدو المفاجأة في اول ظهور لها .."صور" • عاجل : قرار امريكي مفاجئ بشأن سوريا وبشار الاسد .. وفرحة عارمة تجتاح الشارع السوري • هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور" • امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو Advertisements • الفاتنة اللبنانية "ميرفا قمران" تقضي صيفها في الشاطئ وحيدة لتنشر صورا لصدرها المغري..(شاهد الصور). • بسبب جمالها الخارق.. تعيين فتاة سعودية في منصب حكومي هام.. شاهد الصور • تسريب صور جديدة لمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة .. تمارس هذا الفعل الصادم مع شخصية مشهورة جدا ..شاهد • مذيعة سعودية بقناة MBC تعترف باقامة علاقة كاملة مع هذا الشخص وانجابها منه .."حياتي وانا حرة فيها" ..شاهد الصور • لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد • هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وعلى إثر الفيديو ألقت السلطات الامنية في الرياض القبض على المطيري واتخذت الإجراءات اللازمة بحقه قبل إحالته إلى النيابة العامة السعودية

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