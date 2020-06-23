وزارة الأوقاف تدعو المسجلين لحج هذا العام إسترداد أموالهم من الوكالات

دعت وزارة الأوقاف المواطنين المسجلين لحج هذا العام ١٤٤١هجرية، التوجه إلى الوكالات لاسترداد مبالغ أجور خدمات الحج التي تم دفعوها للوكالات كاملة.



يأتي هذا بعد اعلان وزارة الحج السعودية اقتصار الحج على الجنسيات المختلفة المتواجدة داخل المملكة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأهابت الوزارة بكافة المسجلين إلى سرعة استرداد مبالغهم في مدة أقصاها أسبوع ابتداء من غد الأربعاء 24 يونيو 2020.



ودعت الوزارة إلى رفع الشكاوى إليها في حال وجود أي ملاحظات حول استرداد المبالغ من أرباب الوكالات أو عند حدوث أي استقطاع من المبلغ المدفوع، وذلك على الايميل التالي [email protected].

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