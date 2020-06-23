تعز: لجنة الطوارئ تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز(جنوب غربي اليمن)، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.



وقالت اللجنة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنه تم فحص 34 حالة مشتبهة، وبينت النتائج وجود عشر حالات إيجابية (مصابة).



وأشارت إلى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في محافظة تعز منذ مطلع مايو الماضي حتى اليوم الثلاثاء، بلغت 214 حالة، بينها 50 حالة وفاة، و 37 حالة تعاف.



وأكدت اللجنة أن الحالات النشطة بلغ عددها 127 حالة، بينها 26 تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي و110 حالات بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.



وفي وقت سابق اليوم قال مدير عام مكتب الصحة بتعز الدكتور راجح المليكي في تصريح صحفي، إن المدينة تفتقر إلى اسطوانات غاز الأكسجين وتفتقر الى المحاليل والأدوية بالإضافة إلى وجود نقص في عدد الأسرة في المستشفيات ومراكز العزل.



وشدد المليكي على ضرورة فتح مراكز عزل أخرى في المدينة لإستيعاب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.داعيا وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى الإسراع في دعم مدينة تعز بالإحتياجات والمستلزمات اللازمة لتلافي تفاقم الوضع الصحي وخصوصا العجز الكبير في اسطوانات الأكسجين.

