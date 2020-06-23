شكرا لبحثكم عن خبر بدء تصنيع دواء مصري لكورونا "يسيطر على الفيروس في 4 أيام" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية في مصر (راميدا)، الثلاثاء، بدء تصنيع دواء "أنفيزيرام" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ويعد "أنفيزيرام"، الدواء المثيل لعلاج "أفيجان" الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى "كوفيد 19" ويحتوي على المادة الفعالة "فافيبيرافير".

وحصلت شركة "راميدا" في وقت سابق على موافقة وزارة الصحة المصرية لتصنيع عقار "ريمديسيفير"، وهو الدواء ذاته المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة.

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وأثبتت التجارب السريرية نجاح عقار "أنفيزيرام" في السيطرة على فيروس كورونا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مفارنة بأدوية أخرى مثل "ريمديسيفير" الذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يوما.

وذكرت الشركة أن دواء "أنفيزيرام" سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي تصريحات صحفية، قال العضو المنتدب لشركة "راميدا" عمرو مرسي، إن الشركة "تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم".

وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي مصابي فيروس كورونا في مصر 56809 حالة، من بينهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، مقابل 2278 وفاة.