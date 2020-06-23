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تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء ، اليوم الثلاثاء، تسجيل (25) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 .

 

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أن الحالات توزعت على 10 في محافظة تعز، و14 في حضرموت وحالة في لحج .

 

وأضافت اللجنة انه تم تسجيل 4 حالات وفاة لإصابات سابقة و6 حارات تعافي في حضرموت .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (992) حالة بينها (261) حالة وفاة و(356) حالة تعافي

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