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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل (25) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أن الحالات توزعت على 10 في محافظة تعز، و14 في حضرموت وحالة في لحج .
وأضافت اللجنة انه تم تسجيل 4 حالات وفاة لإصابات سابقة و6 حارات تعافي في حضرموت .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (992) حالة بينها (261) حالة وفاة و(356) حالة تعافي
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