مطار عدن الدولي يستقبل 158 مواطنا يمنيا عالقا في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل مطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، 158 مسافرا من المواطنين اليمنيين العالقين قادمين على متن طيران الخطوط الجوية اليمنية من مطار القاهرة الدولي، بعدما أجروا فحص الـ PCR وتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري أن الجهات المختصة في مطار عدن استقبلت المسافرين العائدين إلى أرض الوطن، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها إدارة المطار والعاملين فيه لاستقبال الرحلات الجوية لإعادة العالقين بعدد من الدول.

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وتتواصل الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين بعدد من الدول إلى أرض الوطن بتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة، ووفقا للبروتوكولات المعتمدة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، بهدف تخفيف معاناة المواطنين خارج البلاد

استقبل مطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، 158 مسافرا من المواطنين اليمنيين العالقين قادمين على متن طيران الخطوط الجوية اليمنية من مطار القاهرة الدولي، بعدما أجروا فحص الـ PCR وتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري أن الجهات المختصة في مطار عدن استقبلت المسافرين العائدين إلى أرض الوطن، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها إدارة المطار والعاملين فيه لاستقبال الرحلات الجوية لإعادة العالقين بعدد من الدول.

وتتواصل الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين بعدد من الدول إلى أرض الوطن بتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة، ووفقا للبروتوكولات المعتمدة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، بهدف تخفيف معاناة المواطنين خارج البلاد